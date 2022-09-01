Riyakar Ertuğrul Özkök'ten AK Parti'ye iftira! 'Başı açıkların haklarını ellerinden aldılar'

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28 Şubat'ta başörtüsü yasağı kaldırılmak istendiğinde attığı "411 el kaosa kalktı" şeklindeki manşeti arşivlerdeki yerini koruyan Ertuğrul Özkök, TV 100 canlı yayınında "AKP başörtüsü sorununu çözerek aslında laik kesimi bir utançtan kurtardı." deyip riyakarlık yaptı. Özkök sözlerinin devamında ise AK Parti iktidarına, başı açıkların haklarını ellerinden aldığı iftirasını attı.

"Ben Cumhurbaşkanına ve AKP'nin 20 yıllık iktidarına teşekkür etmek istiyorum. Bu ülkenin aptalca bir başörtüsü sorunu vardı. Bu sorunun halledilmesi asıl onları değil, bu taraftaki laik insanları bir utançtan kurtardı." diyen Özkök, AK Parti iktidarını şöyle hedef aldı:

Biz bu utançlardan kurtulduk da şimdi sıra onların bazı utançlardan kurtulmasında. Bu ülkede başı açık çocuklara da liyakatlarının, haklarının verilmemesi, adaletin iki taraflı kullanılmaması gibi bir sorun var. Nasıl biz kurtulduysak bazı utançlarımızdan onların da kurtulması lazım.