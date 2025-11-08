Riyad’dan gelen madalya sesi duyuldu! Türkiye zirveye oturdu
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleşen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye fırtınası esti. Ay-yıldızlı sporcular gün boyunca gösterdikleri üstün performansla tam 14 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak günü 22 madalya ile lider tamamladı. Organizasyonda Türkiye’nin disiplinli hazırlığı ve güçlü spor altyapısı dikkatleri üzerine çekti.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, günü 14 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 22 madalya ile birinci ülke olarak tamamladı.
Oyunların 5. gününde ay-yıldızlı sporcular; halter, judo, yüzme, voleybol, boks ve masa tenisi branşlarında mücadele etti.
Gün sonunda Türkiye halterde 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya, yüzmede 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya, judo branşında da 4 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Grup maçları devam eden Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci karşılaşmasında İran'a 3-1 yenildi.
Türkiye, ülkeler madalya sıralamasında birinci sırada yer aldı. Türkiye'yi 3 altın, 7 gümüş olmak üzere 10 madalya ile Endonezya takip etti. Üçüncü sıradaki Özbekistan'ın ise 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalyası bulunuyor.