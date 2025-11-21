  • İSTANBUL
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Sındırgı'da gündemi sarsacak iddia: O isim Türkiye'yi ve 30 bölgeyi işaret ederek kamuoyuna duyurdu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sındırgı'da gündemi sarsacak iddia: O isim Türkiye'yi ve 30 bölgeyi işaret ederek kamuoyuna duyurdu

Sındırgı’daki deprem sonrası sismik depremler aralıksız devam eden artçılar ile ilgili Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye genelinde deprem üretme zamanı gelen yaklaşık 30 bölge bulunduğunu söylemesi tedirginliğe yol açtı.

#1
Foto - Sındırgı’da gündemi sarsacak iddia: O isim Türkiye'yi ve 30 bölgeyi işaret ederek kamuoyuna duyurdu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim’de yaşanan depremler sonrası haftalardır süren sismik hareketlilik sürerken, Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den bölgeyi tedirgin eden yeni bir değerlendirme geldi. İyiye işaret olmadığını diyerek duyurdu.

#2
Foto - Sındırgı’da gündemi sarsacak iddia: O isim Türkiye'yi ve 30 bölgeyi işaret ederek kamuoyuna duyurdu

Sözbilir, son günlerde artçıların neredeyse tamamen durmasının “iyiye işaret olmadığını” belirterek, bunun fayın yeniden stres biriktirdiği anlamına gelebileceğini söyledi. "Türkiye'nin sorunu bu..." DEÜ’nün düzenlediği “Deprem ve İzmir” etkinliğinde konuşan Prof. Dr. Sözbilir, 1975–1999 arasında inşa edilen binaların büyük kısmının zemin analizleri yapılmadan inşa edildiğini hatırlattı. Bu nedenle mevcut yapı stokunun büyük bölümünün depremlere karşı zayıf olduğuna dikkat çekti.

#3
Foto - Sındırgı’da gündemi sarsacak iddia: O isim Türkiye'yi ve 30 bölgeyi işaret ederek kamuoyuna duyurdu

Sözbilir, kentsel dönüşümün artık “gecekondu” odaklı değil, doğrudan “afet riskine göre” yapılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’yi uyardı. Türkiye’nin fay haritasında son 30 yılda büyük değişim yaşandığını belirten Sözbilir, “1992’de 150 aktif fay varken, 2013’te sayı 485’e çıktı. Bu yıl güncellenen haritayla tablo daha da değişecek” dedi. Yeni çalışma ile Türkiye’nin deprem tehlikesinin yeniden değerlendirileceğini aktardı. İzmir’de 13 aktif fayın ne zaman deprem üretebileceğine ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, yapı stokunun yüzde 60’ının depreme dayanıklı olmadığını söyledi.

#4
Foto - Sındırgı’da gündemi sarsacak iddia: O isim Türkiye'yi ve 30 bölgeyi işaret ederek kamuoyuna duyurdu

Körfez boyunca uzanan zonun, İzmir için en yüksek riskli bölge olduğunun altını çizdi. Deprem Olursa Şaşırmayın “Sındırgı’da bir deprem daha olabilir” 10 Ağustos’taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede dağ içindeki ölü fayların hareket ettiğini anlatan Sözbilir, Sındırgı fayının ise kırılmadığını belirtti. Bölgede 20 bini aşkın artçı kaydedildiğini ancak son 3–4 gündür büyüklüğü 3’ü aşan sarsıntıların tamamen bittiğini söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, “Bu, fayın tekrar gerildiği anlamına gelir. Büyük bir deprem ihtimali masada” dedi. “İzmir’in fayları tehlikeli” Prof. Dr. Sözbilir, İzmir faylarının uzun süre stres biriktiren, aralıklı deprem üreten faylar olduğunu ifade ederek bunun bir yandan “şans” olduğunu dile getirdi. Ancak bazı fayların yakın gelecekte kırılma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Özellikle Tuzla fayının 7.2 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebileceğini belirterek dikkat çekti. İzmir fayı kırılırsa... İzmir fayı çalıştığında en yüksek can kaybı riskinin burada olduğunu söyleyen Sözbilir, “Güzelbahçe’den Karşıyaka’ya kadar körfezin büyük kısmı bu fayın üzerine oturuyor. Olası büyük bir depremde 25–30 bin can kaybı olabilir” ifadelerini kullandı. Yeni erken uyarı sistemi geliyor İzmir’de yapılacak çalışmalar kapsamında 1–2 ay içinde 12 adet deprem uyarı istasyonunun kurulacağını açıklayan Prof. Dr. Sözbilir, “Önceden riskli yapıyı tespit edemezsek, depremden korunamayız” diyerek sözlerini tamamladı.

