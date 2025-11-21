Sındırgı’da gündemi sarsacak iddia: O isim Türkiye'yi ve 30 bölgeyi işaret ederek kamuoyuna duyurdu

Körfez boyunca uzanan zonun, İzmir için en yüksek riskli bölge olduğunun altını çizdi. Deprem Olursa Şaşırmayın “Sındırgı’da bir deprem daha olabilir” 10 Ağustos’taki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede dağ içindeki ölü fayların hareket ettiğini anlatan Sözbilir, Sındırgı fayının ise kırılmadığını belirtti. Bölgede 20 bini aşkın artçı kaydedildiğini ancak son 3–4 gündür büyüklüğü 3’ü aşan sarsıntıların tamamen bittiğini söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, “Bu, fayın tekrar gerildiği anlamına gelir. Büyük bir deprem ihtimali masada” dedi. “İzmir’in fayları tehlikeli” Prof. Dr. Sözbilir, İzmir faylarının uzun süre stres biriktiren, aralıklı deprem üreten faylar olduğunu ifade ederek bunun bir yandan “şans” olduğunu dile getirdi. Ancak bazı fayların yakın gelecekte kırılma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Özellikle Tuzla fayının 7.2 büyüklüğüne varabilecek deprem üretebileceğini belirterek dikkat çekti. İzmir fayı kırılırsa... İzmir fayı çalıştığında en yüksek can kaybı riskinin burada olduğunu söyleyen Sözbilir, “Güzelbahçe’den Karşıyaka’ya kadar körfezin büyük kısmı bu fayın üzerine oturuyor. Olası büyük bir depremde 25–30 bin can kaybı olabilir” ifadelerini kullandı. Yeni erken uyarı sistemi geliyor İzmir’de yapılacak çalışmalar kapsamında 1–2 ay içinde 12 adet deprem uyarı istasyonunun kurulacağını açıklayan Prof. Dr. Sözbilir, “Önceden riskli yapıyı tespit edemezsek, depremden korunamayız” diyerek sözlerini tamamladı.