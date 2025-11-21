Türk görmek istemeyen İsrailli teröristin Türkiye korkusu dinmiyor: Türkiye'nin Başkonsolosluğu İsrail’in egemenlik haklarını zedeliyor!

İşgal altındaki Batı Yaka'daki Filistin topraklarından gasbedilen yerleşimlerden sorumlu aşırı sağcı İşgal Bakanı Strock, elebaşı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan Milletvekili Amit Halevi ile Türk Başkonsolosluğun önünde toplandı.

Gruptan bazı kişiler, Başkonsolosluk binasının ve konsolosluk çalışanlarının diplomatik plakalı araçlarının fotoğraflarını çekerken aşırı sağcı Kanal 14'ün konuya ilişkin yayımladığı habere göre, Strock ve beraberindekiler, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'nun İsrail polis merkezine ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ofisine çok yakın mesafede bulunduğunu belirterek yaptıkları faaliyetler ve "Filistin Büyükelçiliği" olarak tanımlanması nedeniyle İsrail'in egemenlik haklarını zedelediğini iddia etti.

TÜRK GÖRMEK İSTEMİYORDU

Aşırı sağcı bakanın öncülük ettiği söz konusu grup, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını kınayarak Fransa’nın Kudüs Başkonsolosluğu önüne gitti ve bu kurumun da İsrail'in egemenlik haklarını zedelediğini öne sürdü.

Aşırı Sağcı Orit Strock, Gazze'de 10 Ekim'de devreye giren ateşkes, esir takası anlaşmasında Türkiye'nin garantör ülke olarak rol almasından rahatsızlığını dile getirmiş, "Gazze'de ne traktörde ne cipte ne de herhangi bir tekerlekli araçta Türk görmek istemiyorum" ifadesini kullanmıştı.