İBB taksi ihalesine çıktı: Bedel dudak uçuklattı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı” kapsamında 250 yeni taksi plakasını 29 yıllığına işletmeye açmak için ihaleye çıktı. İBB Encümeni tarafından duyurulan ilanda, her bir plaka için belirlenen 5 milyon TL + KDV’lik muhammen bedel dikkat çekti.

İBB, 17 Nisan 2025 tarihli Meclis kararıyla getirilen yeni taksi düzenlemesini gerekçe göstererek, 250 adet uygulamalı taksiyi ayrı ayrı ihale edeceğini açıkladı. İhaleler 09 Aralık 2025’te Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

İlanda, ihaleye katılacaklardan 150 bin TL geçici teminat istenirken, plakanın işletme süresi 29 yıl olarak belirlendi. Plakalar tek tek açık artırmaya çıkarılacak.

Şartname ise 1.000 TL karşılığında İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden temin edilebiliyor.

CHP’li yönetim, bir taraftan “taksi sorununu çözüyoruz” açıklamaları yaparken, diğer taraftan piyasada zaten yüksek olan plaka bedellerini belediye eliyle 5 milyon TL seviyesine taşıması nedeniyle eleştirilere neden oldu.