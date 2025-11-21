20 öğrenci hastanelik oldu! Bu kez zehirlenme haberi Gümüşhane’den geldi

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bir okul pansiyonunda öğle saatlerinde yaşanan gıda krizi paniğe yol açtı. Olay ilçeye bağlı Ünlüpınar beldesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nin pansiyonunda meydana geldi. Öğle yemeğinde dışarıdan sipariş ettikleri pideleri yedikten sonrası rahatsızlanan 29 öğrencisi, baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphelenilen öğrenciler, tedaviye alındı. 29 öğrenciden 23'ü, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. 6 öğrencinin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gümüşhane Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerden alınan bilgiye göre, öğlen yemeğinde pide ve ayrandan oluşan yemeklerini yedikten sonra şikayete konu rahatsızlıklarının başladığı ifade edilmiştir. Hastanede tedavi gören öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi olup, durumu ciddi olan bulunmamaktadır. Ayakta ve yatarak tedavi gören 29 öğrenciden 23’ü saat 19.00 itibarıyla hastaneden taburcu edilmiş olup, 6 öğrencimizin müşahade altında tedavisine devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, laboratuvar analizleri yapılmak üzere su ve gıda numuneleri alınmıştır. Ayrıca, olayla ilgili olarak Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."