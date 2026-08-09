Riyad’dan BMGK’nin Husilere yönelik kınamasına destek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, BMGK tarafından 7 Ağustos’ta yayımlanan açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlık, Husilerin 13 Temmuz’dan bu yana Suudi Arabistan’a düzenlediği füze saldırıları ile 22 Temmuz’dan itibaren ticari gemileri hedef alan eylemlerinin kınanmasını olumlu karşıladığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BMGK'nin 7 Ağustos Cuma günü yayımladığı ve Husilerin 13 Temmuz'dan bu yana Suudi Arabistan'a düzenlediği füze saldırıları ile 22 Temmuz'dan bu yana ticari gemilere yönelik saldırılarını kınadığı açıklamasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Bakanlık, BMGK açıklamasında uluslararası hukuka ve başta 2216 sayılı karar olmak üzere ilgili Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması gerektiğinin vurgulanmasını takdirle karşıladı.

Açıklamada, ayrıca Yemen'in egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ile bölgesel güvenliği ve deniz seyrüseferinin hak ve özgürlüklerini tehdit eden eylemlerin reddedilmesine yönelik vurgunun önemine işaret edildi.

Uluslararası topluma ilgili BMGK kararlarının uygulanması konusunda sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yinelenen açıklamada, bölgenin güvenlik ve istikrarını, uluslararası deniz taşımacılığı ve ticaretinin güvenliğini tehdit eden, Yemen ve bölgede barışın sağlanmasına yönelik çabaları baltalayan uygulama ve ihlallere karşı kararlı tutum alınması istendi.

Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve egemenliğini koruma konusundaki kararlılığının altı çizilen açıklamada, ülkenin kendisine, vatandaşlarına, imkanlarına ve tesislerine yönelik herhangi bir saldırıya karşı kendini savunma hakkına sahip olduğu ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri alacağı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'deki meşru hükümete desteğinin sürdüğü belirtilerek, BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilcisinin ülkede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarına verilen desteğin yinelendiği aktarıldı.