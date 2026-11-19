Riyad’da savunma diplomasisi: Bin Selman ile Cooper görüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ile Riyad’da bir araya geldi. Görüşmede savunma alanındaki işbirliği ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Bin Selman ve Cooper, iki ülkenin askeri ilişkilerini geliştirme imkânlarını değerlendirdi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Bin Selman ve Cooper'ın başkent Riyad'da görüştüğü belirtildi.
Görüşmede iki ülke arasındaki savunma işbirliği olanaklarının yanı sıra bölgede güvenlik, istikrar ve barışın sağlanması yolları ile ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.
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