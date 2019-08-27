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Riviera zeytinyağı sağlık için zararlı mıdır?

Sıcak yemeklerde tercih edilen riviera zeytinyağı sağlığı olumsuz etkiler mi?

27 Ağustos 2019 Salı 11:43
Riviera zeytinyağı sağlık için zararlı mıdır?

Hangi zeytinyağı daha sağlıklı? Bu konuda kafalar bir hayli karışmış durumda. Bazı uzmanlar, sıcak yemeklerde kullanılan riviera zeytinyağının sağlığa zararlı olduğu konusunda birleşmiş durumda. Ancak işi zeytin ve zeytinyağı olan kişiler ise bu görüşü kesinlikle kabul etmiyor. Peki, hangisine inanacağız?

Kime inanalım?

Riviera zeytinyağı; rafine edilmiş yağlarla sızma zeytinyağının karıştırılmasıyla elde edilir. Bu yağ sızma zeytinyağı gibi yemeklere ağır bir koku vermez. Ayrıca sızma zeytinyağı hızlıca sertleştiği için sıcak yemeklerde kullanılması tercih edilmez. Tanınmış birçok doktor, sofralarda kesinlikle sızma zeytinyağının kullanılmasını rivieranın ise evlere sokulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Ancak gıda uzmanları söz konunu hekimlerle aynı görüşte değil. Onlara göre; sızma zeytinyağı kadar besleyici olmasa da riviera da kalp ve damar sağlığını koruyor. Rivieranın gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini belirten gıda uzmanları zeytinyağının asla kızartmalarda tercih edilmemesi gerektiğini de vurguluyor.

Ne yapmalıyız?

Riviera kullanma konusunda iki ayrı görüş ortada, kullanıp kullanmamak ise tamamen size kalmış.

Zeytinyağının faydaları nelerdir?

Zeytinyağı iyi bir antioksidan kaynadığıdır. Bu sayede zeytinyağı organların ve cildin hızlıca yaşlanmasını önler.

Yapılan bilimsel çalışmalar zeytinyağının felç riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Zeytinyağı ölçülü tüketildiğinde kalp ve damar sağlığını korur.

Sanıldığı gibi zeytinyağı ölçülü tüketildiğinde kilo aldırmaz aksine metabolizmayı hızlandırır.

Bilimsel çalışmalar zeytinyağının Alzheimer riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Ayrıca zeytinyağı tip 2 diyabet riskini de azaltır.

Şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmalar zeytinyağının kansere karşı koruyucu olduğunu gözler önüne sermiştir.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:43
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