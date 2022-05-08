Rıvan Dilmen'den derbi tepkisi: Seneye olacakları hayal bile edemiyorum

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumlarken, "Batshuayi'yi beğenen bir adamım normalde ama bugün fizik olarak hiç yok, gidemiyor. Çok formda Ghezzal izliyorum. Sanat gibi. Beşiktaş'ı müthiş coşkulu ve konsantre gördüm. Fenerbahçe pas takımı olmasına rağmen bu coşku karşısında istediği pası yapamadı. Ancak ilk yarıda şu da var; Maç mı izliyoruz kavga dövüş mü? Öyle bir maç" dedi.

"Hakem kuralları uygularsa bu maç 9'a 9 biter"

Gerginliği vurgu yapan Dilmen, "Şampiyon belli. Küme düşen belli. Üstelik yeni değil. Buna rağmen yaşanan gerginlikleri görünce seneye bu ligde neler olacağını hayal bile edemiyorum. Her gün bir şey oluyor. Hakem kuralları uygularsa bu maç 9'a 9 biter" ifadelerini kullandı.