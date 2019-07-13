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Riva Kavşağı'nda kaza yapan tanker alev alev yandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında bir yakıt tankeri, kaza yaptıktan sonra alev aldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:19
Riva Kavşağı'nda kaza yapan tanker alev alev yandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Riva Kavşağı'nda yakıt tankeri kaza sonrası yandı. Araç sürücüsü ise yangından hemen önce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Çevre OtoyoluYavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Beykoz yönüne ilerleyen yakıt tankeri, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Alev alan araçtan sürücü son anda çıkarıldı. Yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:19
  1. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  2. Riva Kavşağı
  3. Kuzey Çevre Otoyolu

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