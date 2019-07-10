Riskli gebeliklerin takibi kolaylıkla yapılabilecek

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, riskli gebeliklerin takibini “Ultrasonografi Cihazı” sayesinde kolaylıkla yapılabiliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde yaklaşık 1 yıl önce hizmet vermeye başlayan “Ultrasonografi Cihazı” sayesinde anne karnındaki bebeğin bütün yapısal problemleri tespit edilebiliyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Yıldız, normal gebeliklerden riskli gebelikler diye tarif edilen üst düzey takip ve tedavi gerektiren tüm gebeliklerin takibini rahatlıkla yapabildiklerini ifade etti. Yıldız, “Riskli gebelik takipleri kliniğimizde üst seviyede yapılabilmektedir. Özellikle bunun için gerekli altyapı konusunda hastanemiz bünyesinde üst düzey ultrasonografi cihazımız mevcuttur ve bu cihazı riskli gebelikler konusunda yaygın olarak kullanmaktayız ” dedi.

Cihaz sayesinde anne karnındaki bebeklerde zor ve güç olan problemleri kolaylıkla görüntüleyebildiklerini anlatan Doç. Dr. Çağlar Yıldız, “Bebeğin vücut yapısında bulunan tüm problemleri tespit edebiliyoruz. Örneğin; kalp, beyin gelişimiyle ilgili problemleri, kol ve bacak, yüz deformiteleriyle ilgili problemleri rahatlıkla ortaya koyabilmekteyiz” şeklinde konuştu.