Riskli bebekler sıkı takip edilmeli

Riskli bebeklerin nörolojik ve gelişimsel yönden risk altında olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti: “Bu problemler vücutta gevşeklik, baş tutmada zayıflık, oturma ve yürümede gecikme, havale geçirme, konuşmada gecikme ve zeka geriliği gibi önemli olan ve erken dönemde fark edilirlerse önlenme olasılıkları olan durumlardır” dedi.