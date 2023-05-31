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Sağlık Riskli bebekler sıkı takip edilmeli
Sağlık

Riskli bebekler sıkı takip edilmeli

Yeniakit Publisher
2023-05-31 12:23:00 -
Riskli bebekler sıkı takip edilmeli

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet İbrahim Turan, doğum öncesi anne karnında, doğum esnasında ya da doğum sonrası dönemlerde enfeksiyon, genetik ya da solunum sıkıntılarıyla karşılaşan bebeklerin “riskli bebek” olarak tanımlandığını belirterek, “Riskli bebeklerin nörolojik takibi ihmal edilmemeli” ifadesini kullandı.

Riskli bebeklerin nörolojik ve gelişimsel yönden risk altında olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti: “Bu problemler vücutta gevşeklik, baş tutmada zayıflık, oturma ve yürümede gecikme, havale geçirme, konuşmada gecikme ve zeka geriliği gibi önemli olan ve erken dönemde fark edilirlerse önlenme olasılıkları olan durumlardır” dedi.

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