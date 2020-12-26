Ringe çıkıp kışkırttı! Ortalık savaş alanına döndü
Rusya'da 'Fight Nights Global: Kış Kupası' turnuvasında kendi müsabakaları olmamasına rağmen ringe çıkan dövüşçüler ortalığı savaş alanına çevirdi. İki dövüşçüyü güvenlik görevlilieri zor ayırdı.
Rusya’da Karma Dövüş Sanatları (MMA) dövüşçüleri Magomed Ismailov ve Vladimir Mineev, kendi müsabakaları olmamasına rağmen ringe girerek dövüştü. Dövüşçüleri, güvenlik görevlileri durdurdu.
Ring savaş alanına döndü
Başkent Moskova’da düzenlenen 'Fight Nights Global: Kış Kupası' turnuvasında dövüş müsabakalarından birinin sonuçlanmasının ardından ringe giren Mineev, Ismailov’a meydan okudu. Bunun üzerine ringe giren Ismailov ile Mineev arasında arbede yaşandı.
Dövüşçüleri zor ayırdılar
Arbede sırasında ringe diğer kişiler ve güvenlik görevlileri de daldı. Dövüşçüler, güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.