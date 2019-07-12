Rigas, Yeni Malatyaspor’un rakibi olmaya yakın Evkur Yeni Malatyaspor’un rakibini belirleyecek UEFA Avrupa Ligi 1.

Evkur Yeni Malatyaspor’un rakibini belirleyecek UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Rigas, deplasmanda Olimpija Ljubljana’yı 3-2 yenerek avantaj elde etti.

E.Y. Malatyaspor’un UEFA Avrupa 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibini belirleyecek 1. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Letonya temsilcisi Rigas, deplasmanda Slovenya takımı Olimpija Ljubljana’yı 3-2 yendi. Rigas, bu sonuçla ikinci maç öncesi turun kapısını aralarken, ortaya çıkan skor sürpriz olarak yorumlandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 18 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da Letonya’da oynanacak.

Turu atlayacak taraf Evkur Yeni Malatyaspor’un rakibi olacak. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 25 Temmuz Perşembe günü Malatya’da oynayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.