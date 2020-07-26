Rıfat Turuntay Nalbantoğlu kimdir, nerelidir? Rıfat Turuntay Nalbantoğlu hayatı biyografisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği 37. Olağan Kurultay’da yeniden genel başkan seçildi. CHP’nin en önemli ve etkili organı olan Parti Meclisi için kıyasıya yarış söz konusu. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde 80, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için 12, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim belirledi. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde Rıfat Turuntay Nalbantoğlu da yer aldı. Peki Rıfat Turuntay Nalbantoğlu kimdir, nerelidir? İşte Rıfat Turuntay Nalbantoğlu hayatı biyografisi.
1959 yılında Nevşehir’de doğan Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, ilk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı.Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olan ve 1989 yılında İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kuruluş çalışmalarında da görev alan Nalbantoğlu, 1992 yılında da Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mğşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçildi. CHP İzmir İl Başkanlığı’na Parti Meclisi üyesi olarak atanan Rıfat Nalbantoğlu, 2007 seçimlerinde de İzmir’den milletvekili adayı olarak katılmıştı.