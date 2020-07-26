Rıfat Turuntay Nalbantoğlu kimdir, nerelidir? Rıfat Turuntay Nalbantoğlu hayatı biyografisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tek aday olarak girdiği 37. Olağan Kurultay’da yeniden genel başkan seçildi. CHP’nin en önemli ve etkili organı olan Parti Meclisi için kıyasıya yarış söz konusu. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde 80, Bilim Yönetim ve Kültür Platformu için 12, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim belirledi. Kılıçdaroğlu’nun PM listesinde Rıfat Turuntay Nalbantoğlu da yer aldı. Peki Rıfat Turuntay Nalbantoğlu kimdir, nerelidir? İşte Rıfat Turuntay Nalbantoğlu hayatı biyografisi.