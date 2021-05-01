Rıdvan Yılmaz: Gol attığım için gözlerim doldu

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 39. haftasında Atakaş Hatayspor'u 7-0 yendi. Süper Lig'deki ilk golünü atan Rıdvan Yılmaz maç sonu duygularını paylaştı.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş ile ilk golünü atmasıyla ilgili, "Çok mutluyum. Bu sevinç tarif edilmez. Galatasaray maçında da söylemiştim. Bunlar paha biçilmez şeyler. 12 yılımı verdiğim Beşiktaş ile ilk golümü attığım için çok mutluyum. Gözlerim doldu gol attığım için. İnşallah daha nicelerini atarım. İnşallah daha güzel olacak her şey" ifadelerini kullandı.

Ersin'in golünden sonra kendisine kadar koşarak sevinç yaşadığının hatırlatılması üzerine, Yılmaz, "Alt yapıdan geldik. Ersin, 10 yıllık arkadaşım. Hep onunla birlikteyiz. Onun başarısı benim başarım, benim başarım onun başarısı. Çok güzel bir dostluğumuz var. Buradaki ağabeylerim de beni çok seviyor" dedi.