Rıdvan Uz kimdir? Rıdvan Uz nereli, kaç yaşında? Rıdvan Uz hangi görevlerde bulundu?
İYİ Parti’de A takımı değişti. Buna göre, Yavuz Ağıralioğlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi. Peki İYİ Parti Sözcüsü Rıdvan Uz kimdir? Rıdvan Uz nereli, kaç yaşında? Rıdvan Uz hangi görevlerde bulundu?
MHP Çanakkale Eski İl Başkanı Rıdvan Uz, parti binasında yaptığı toplantıda milletvekili aday adaylığını açıklamıştı. Rıdvan Uz 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti Çanakkale Bölgesi, 1'nci sıradan millet vekili adayı olmuştu.
Rıdvan Uz kimdir?
Rıdvan Uz, 19 Şubat 1975 tarihinde Çanakkale'de doğdu. Kendisine ait bir inşaat şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. 2009 seçimlerinde MHP Belediye Başkan Adayı olan Uz, İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.