Rıdvan Dilmen'in yaptığı benzetme Fenerbahçelileri kızdırdı

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek liderliğe oturduğu mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. Dilmen'in bir yorumu ise sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

"Kocaman gibi de oynatabiliyormuş"

Rıdvan Dilmen yaptığı yorumda, "Bugün gördük ki; Jorge Jesus, Aykut Kocaman gibi de oynatabiliyormuş. Aykut hocanın da bazen Jesus gibi olması gerekir tabii. Ali Koç'un, ilk kez Fenerbahçe için çok uygun bir hoca getirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeliler tepki gösterdi

Bu sözler karşısında oldukça sinirlenen Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi. Dilmen'in Aykut Kocaman güzellemesi yaptığını belirten bazı sarı-lacivertli taraftarlar ünlü yorumcuya "Emekli ol artık" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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