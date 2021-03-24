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Spor Rıdvan Dilmen'den 'şeytan' davası
Spor

Rıdvan Dilmen'den 'şeytan' davası

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 'kılavuzu şeytan olanın’ şeklinde üstü kapalı göndermeli bir paylaşımda bulunan gazeteci İbrahim Seten'i dava etmişti. Seten için hazırlanan iddianamede 2 yıl ay hapis istendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 12:03:00 -
Rıdvan Dilmen'den 'şeytan' davası

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabında ‘kılavuzu şeytan olanın’ şeklinde paylaşım yapan gazeteci İbrahim Seten hakkında avukatı aracılığıyla ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianamede hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Rıdvan Dilmen ‘müşteki' İbrahim Seten ‘şüpheli’ olarak yer aldı. İddianamede, Dilmen’in avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu suç duyurusunda, şüpheli Seten’in 12 Aralık 2020 tarihli sosyal medya paylaşımında ‘kılavuzu şeytan olanın’ şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğunun belirtilerek şikayetçi olduğu kaydedildi.

Şeytan lakabıyla tanınıyor

Şüpheli İbrahim Seten’in iddianamede yer alan ifadesinde, paylaşım yapılan sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, bahse konu paylaşımı yaptığını kabul ettiğini, Dilmen’in ‘şeytan’ lakabıyla tanındığını, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir mağlubiyeti sonrası 30 yıllık bir spor gazetecisi olarak mağlubiyetten sorumlu tuttuğu kişilere yönelik eleştiri sınırlarını aşmayan ve hakaret kastı olmayan bir cümle olduğunu söylediği anlatıldı.

2 yıl 4 ay hapis talebi

Süphelinin paylaşımının müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, paylaşımın ‘hakaret’ suçunu oluşturduğu, bu suçun uzlaştırma kapsamında kaldığı ancak tarafların uzlaşmadığı kaydedildi. İddianamede, şüphelinin ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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