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Spor Rıdvan Dilmen'den olay Şenol Güneş yorumu
Spor

Rıdvan Dilmen'den olay Şenol Güneş yorumu

Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 03:06:00 -
Rıdvan Dilmen'den olay Şenol Güneş yorumu

Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"7-8 net pozisyon var"

"90 dakikaya baktığımız zaman Galatasaray'ın 7-8 tane net pozisyonu var. Puan kaybetse psikolojik olarak sıkıntı olabilirdi bu oyundan sonra. İlk yarı sonunda Mertens'i çıkarmalı demişti ama iyi ki beni dinlememiş. Muazzam oynadı gerçekten."

"Güneş, Galatasaray'a yardım etti"

"Şenol Güneş, ikinci yarıda Galatasaray'ın oyununa katkı sağladı taktik olarak. Ancak Galatasaray puan kaybetse gerçekten yazık olurdu. Beşiktaş'ta Masuaku'nun olmaması bütün dengeleri alt üst etti. Umut Meraş hiç hazır bir görüntü vermedi."

"Icardi ve Mertens..."

"Şenol Güneş'in 2-1'den sonra fazla risk aldığını düşünüyorum. Maç 5-1'e gidebilirdi. Icardi, bu işleri yapabilirse fizik açığını kapatacaktır, usta işi gol vuruşları yaptı gerçekten. Keza Mertens de öyle, resital yaptı ikinci yarıda..."

"Bu fikstür hocayı kovdurur"

"Icardi ve Mertens'in yanı sıra Rashica'nın da formayı aldığını söyleyebiliriz artık. Galatasaray o kadar zorlu bir fikstürden geçti ki teknik direktör kovdurur bu maçlar. Ona rağmen yukarı sıralardan kopmadı."

"İlk maçlar önemli"

"Galatasaray'ın sezon başında son dakikalarda kazandığı maçlar. Lige ara verildiğinde Fenerbahçe evinde 8 maç oynamış olacak, Galatasaray 5. O yüzden bu puan farkları yüksek diyemeyiz."

"Kırılma maçıydı"

"Galatasaray, 1 maç eksiği ile Beşiktaş'ın önüne geçti. Kırılma maçıydı Galatasaray için. O yüzden bugün alınan sonucun yanında gösterilen performansın da çok değerli olduğunu düşünüyorum."

"Kadro farklı olabilirdi"

"Tayyip Talha tecrübesiz bir stoper henüz. 50 bin kişinin önünde, karşısında da Mauro Icardi gibi bir yıldız varken biraz açık vermesi normal. Umut Meraş yerine de sol bekte Tayfur Bingöl başlayabilirdi."

"Risk aldı"

"Rakibinizde Kerem, Mertens, Rashica, Icardi gibi oyuncular sahadayken hem Cenk hem Weghorst hem de Muleka'yı oyunda tutmak bence biraz fazla riskli bir hareketti. Bu oyuncuların hepsi direkt olarak santrfor. Bir de yanlarında Redmond var. Oyunun sonlarında 2-2'yi bulma şansı geldi ama Galatasaray maçı sonuna kadar hak etti."

"Yerli kaliteleri zayıf"

"Beşiktaş, Josef de Souza ceza yedikten sonra oyuncuyu geri kazanamadı. Beşiktaş'ın yerli kalitesi zayıf, Galatasaray'ın yeterli değil. Fenerbahçe'nin geniş kadrosu sayesinde eli rahat bu konuda. Keza Başakşehir'de geniş kadroya sahip."

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