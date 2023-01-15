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Spor Rıdvan Dilmen'den olay maç yorumu: Hayatımda ilk kez görüyorum
Spor

Rıdvan Dilmen'den olay maç yorumu: Hayatımda ilk kez görüyorum

Fenerbahçe ve Gaziantep arasında oynanan karşılaşmayı yorumlayan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maç sırasında yaşanan bir olay için, 'Hayatımda ilk kez görüyorum' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 23:48:00 -
Rıdvan Dilmen'den olay maç yorumu: Hayatımda ilk kez görüyorum

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 yendiği mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu. Gaziantep'in gördüğü kırmızı karta ilişkin konuşan Dilmen, "Hayatımda ilk kez sarı kartını unutan bir futbolcu gördüm. Angelo Sagal'ın kırmızı karttan sonra şok olmasının sebebi 'Ya ben ne zaman ilk sarı kartı gördüm?' diye düşünmesiydi. Hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Fk'yı Valencia'nın 2 golüyle geçen Fenerbahçe, 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertlilerin zorlanarak da olsa kazandığı mücadeleyi TV8.5 ekranlarında Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

"Hiç şüphem yok"

Gaziantep Fk'nın kırmızı kartı hakkında konuşan Dilmen, "Hayatımda ilk kez sarı kartını unutan bir futbolcu gördüm. Angelo Sagal'ın kırmızı karttan sonra şok olmasının sebebi 'Ya ben ne zaman ilk sarı kartı gördüm?' diye düşünmesiydi. Hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in yorumlarının tamamı şöyle:

"Bunun sebebi derbide yaşanan travma"

"Açık ve net söyleyeyim; Bu maç 11'e 11 devam etse Fenerbahçe'nin işi bu kadar kolay olmazdı. Efor olarak da oyun olarak da Gaziantep FK daha öndeydi. Gaziantep'in bugün 7-8 tane pozisyonu var. Jorge Jesus'un üçlü dışında Galatasaray veya Gaziantep'e farklı bir planla çıktığını düşünmüyorum. Ancak takımın savunma çalışması lazım. Bugün aslında tam olarak hocanın istediklerini yapamadı takım savunmada. Bunun sebebi derbide yaşanan travma.

"Pas verecekse şut çekiyor"

İlk maç ölçü olmaz ancak Samet'in sakinliğini ve paslarını beğendim. Ancak Jesus'un oyununda zaman zaman sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum çünkü çok hızlı bir oyuncu değil. Alioski mesela bence Fenerbahçe'nin sol beki değil. Emre Mor çok yetenekli bir oyuncu ancak yeteneklerini karıştırıyor. Şut atacakken pas veriyor, pas verecekse şut çekiyor. Valencia'ya çok iyi bir pas verdi mesela ama gol olmadı.

"Arda Güler'in koşuşundan bile fiziksel bir durumu olduğu anlaşılıyor "

Enner Valencia, Türkiye'nin en iyi forveti. Ancak Jesus ile Valencia arasındaki ilişkide bir kırılma yaşandığını düşünüyorum. Son yıllarda Fenerbahçe'nin sahip olduğu en iyi forvet Valencia. Fenerbahçe'de Arda ve Ferdi'yi ayırıyorum, bunlardan sonra en yetenekli iki isim Lincoln ve İrfan Can. Evet anlıyorum Arda Güler'in koşuşundan bile fiziksel bir durumu olduğu anlaşılıyor ancak Emre Mor oynuyorsa, Arda Güler de oynar.

"Jesus'a da 'Bir dakika dur' denmesi gereken zamanlar olabilir"

Bence Jesus hiç kimseyle muhatap olmuyor. Jorge Jesus'un bu tarz bir anlayışı olduğunu düşünüyorum. Mesela Valencia konusunda umarım bugünkü sonuçtan sonra ilişkiler onarılır. Jesus'a 'Tamam sana sözümüz yok ama Valencia'sız da olmuyor' denilmesi gerekiyor. Jesus'a da 'Bir dakika dur' denmesi gereken zamanlar olabilir."

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