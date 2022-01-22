Rıdvan Dilmen’den Olay Larin Açıklaması!..

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. 1-1 berabere biten maçın ardından Rıdvan Dilmen, Cyle Larin'in neden oynatılmadığı hakkında yorum yaptı.

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılıklı atılan goller ile 1-1 berabere sona eren maçın ardından Rıdvan Dilmen, değerlendirmelerde bulundu. Ünlü yorumcu, Beşiktaş'ın en önemli gol silahlarından Cyle Larin'in kulübede bekletilmesini eleştirdi.

Girdiği gol pozisyonlarından yararlanamaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Michy Batshuayi hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Pozisyona girmede, arzuda bir problemi yok. O zaman gol vuruşu ile ilgili başka plase vuruşları öğrenmeli. Futbolda plase de var. Bunu denemiyor. Bu gelişebilir." dedi.

Ünlü yorumcu, Batshuayi'nin plase eksiğini geliştirebileceğini vurguladı. "Atletizm var, kuvvet var, istek var, dönüşler mükemmel, mermi gibi vuruyor. Plasesini de geliştirebilir. Forvet oyuncusu plase vurabilmeli. Hep bu eksiği yüzünden gol kaçırdı."

Dilmen, Beşiktaş'ın golcülerinden Cyle Larin'in kulübede olmasına dikkat çekerek, "Beşiktaş’ın birkaç yıldır en iyi performans gösteren oyucusunun Cyle Larin olduğunu düşünüyorum. Çok katkı sağlayan bir oyuncu ama özellikle son haftalarda bakıyoruz ki kulübeye yerleşti." ifadelerini kullandı.

"Bir ceza mı uygulanıyor?"

Henüz Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Larin'in kulübeye çekilmesinin nedenini soran Rıdvan Dilmen, "Transfer görüşmelerinin neticelenmemesinden dolayı bir ceza mı uygulanıyor? Şu maçta Larin'in olmaması, bugün herhangi bir Beşiktaşlı arkadaşımıza sorun, Batshuayi'nin bu kadar gol kaçırdığı bir maçta Larin'i yazar. Kenan'ı değil de Larin'i tercih edersin." şeklinde konuştu.

"Oynatmayarak kulübe ceza verirsiniz"

Golcü oyuncunun kenarda bekletilmesi ile 2 puanın kaybedildiğini belirten Dilmen, "Ben bugün Larin'in birkaç tane gol atma potansiyeli olan bir maç gördüm. Kenan ile 55-60 dk nasıl sabretti onu da anlamadım. Onun yerine giren Güven'in de bir şeyler yapmak istediğini ama hele hele Rıdvan'ın bugün iyi günündeyken, Larin'in olmasını, özellikle sağdan da gelecek ortalarda, Larin'in sonuç değiştireceğini düşünüyordum. Bu Larin problemini Beşiktaş'ın çözmesi lazım. Oynatmayarak kulübe ceza verirsiniz." dedi.

"Sözleşme krizi"

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile olan sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek olan Cyle Larin'in, yedek kulübesine hapsolmasını, "Grip veya hasta değilse, Larin'in ısınmaya dahi gitmemesi, kulüple Larin arasındaki sözleşme krizidir." diyerek açıkladı.