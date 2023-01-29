Rıdvan Dilmen'den olay Arda Güler yorumu! Jesus'a seslendi...

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etti ve puanını 44'e yükselterek lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sarı - lacivertlilerde Arda Güler; karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve etkili performansıyla taraftardan alkış aldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen; maçın ardından Jorge Jesus ve Arda Güler ile ilgili flaş yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37 (P), 39, 52 ve 70. dakikalarda Enner Valencia ile 90+2. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Kanarya, bu skorun ardından lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ilk 11'de Arda Güler'e görev verdi ve genç futbolcu gösterdiği etkili performans ile taraftarların alkışını aldı.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de Jorge Jesus'un Güler tercihini değerlendirdi ve TV 8,5'ta flaş yorumlarda bulundu. İşte o sözler...

Arda, Valencia ve Ferdi... Bundan sonra ligin tamamında iyi ya da kötü oynadı diye bakmaksızın bu üçlüye formayı ver ve oynat. Şimdiye kadar Ferdi ve Valencia'ya verdi formayı ama Arda'ya vermemişti. Ben Jesus olsam çok kötü bir gün geçirirdim. 'Ben bugüne kadar bu çocuğu neden 11'de oynatmadım' derim kendime.

"Ne oldu da Arda Güler oynamaya başladı? Birden bire mi kendine geldi? 7 günde kuvvetlendi mi? 1 yıl oyuncu için fark eder. Jesus, pabuç pahalı dedi. Ben taraftarı kaybetmeyeyim dedi. O cool adam gitti, başka biri geldi. 'Eyvah, bu Arda benim başıma iş açacak' dedi.1"