Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil yorumu

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dİlmen, Fenerbahçe'nin transfer edeceği konuşulan Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ile ilgili, açıklamalarda bulundu.NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Mesut Özil arasında çıkan transfer iddialarını değerlendirdi.

Dilmen konuyla ilgili, "32 yaşındaki Mesut'u almak da çok önemli. Bugün gelmiş olsa, Alanyaspor maçında oynatabiliyorsun. Mesut'un Fenerbahçe'ye büyük bir hava getireceği kesin. Ülkemizi seven bir insan. Fenerbahçe Başkanı ve Yönetimi'nin alacağı önemli bir karardır. Duyduğum kadarıyla ciddi çalışmalar yapılıyor Mesut için. Mesut Özil gelirse Fenerbahçeli olarak çok sevinirim" dedi.

"Sokratıs transferini duymadım"

Ünlü spor yorumcusu Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in takım arkadaşı Sokratis Papastathopulos'un Fenerbahçe'ye transferi için ise herhangi bir duyum almadığını dile getirdi.