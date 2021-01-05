Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın yıldızı için şok sözler

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 4-3 yenildiği mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

"Bu maçlar tesadüf değil"

Konyaspor 4 Beşiktaş'a, 4 Galatasaray'a, 2 de Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attı. Bu tip teknik direktörler, rakipten kendilerine gelen analizlerde başarılıdır. Bu maçlar tesadüf değil, oyunu dakika dakika yaşadı. Planlıyor, çıkıyor maça ve şu anda başarılı gidiyor.

Maçı izlemeyenler, amma maç kaçırdım demesinler, 35'ten sonra heyecan var ama kalite yok.

Sahanın en kötüsüydü

Galatasaray çok ama çok yorgun, oyuncular yorgunlar. Mazereti olan tek oyuncu var ve sahanın en kötüsüydü, Luyindama. Formdayken çok fit stoper ama 6 ay ara veren ve fiziği kalın olan oyuncuların toparlaması çok zor. Koşmak istiyor ama vücut gitmiyor.

Kaleci Okan hatalı değil, Donk ve Linnes vasat, Saracchi'nin Galatasaray'da en kötü maçı, Taylan vasat, Belhanda ve Emre Akbaba bence sahada yok. Diagne işini yaptı. Sahanın Galatasaray adına en iyi oyuncusu Oğulcan'dı ve Konyaspor'a yetmedi.

Konyaspor öndeyken 2-3'e gidecek pozisyonları buldu ama sonra üçlüye döndü. Bence doğru değildi ve sonra gol geldi, mahkum da oynamaya başladılar.

Allah'tan Oğulcan 2 haftadır ekstra oynuyor

Hoca geçen hafta Diagne'yi almadı, bu hafta oynadı. Falcao? Allah'tan Oğulcan 2 haftadır ekstra oynuyor. Feghouli çok önemli bir silahtır, çak diye bir çakar, şampiyon yapar.

Formda bir Babel'i de santrfora çekersin, arkaya sarkar, topu saklar. Bu kadar eksikle birlikte hiç hazır olmayan Luyindama ile orijinal mevkisi stoper olmayan Donk ve son haftaların en formda oyuncusu Marcao da yok.

Galatasaray maç içinde 3 kez taktik değiştirdi, taktik olarak hazırlıksız. Uzatmada 2 değişiklik oldu, hoca değişiklikle 2 dakika daha alırım diye düşündü. Oyuncu sakatlandı, kaleci yattı golde, oyuncu değişti, 9'dan fazla uzaması lazımdı.

Şuurunu kaybetmiş durumda zaten

Galatasaray'ın kötü oynadığı bir müsabaka oldu. Kötü oyun dışında yorgunlar. Boks yapıyorsun, düştün düşeceksin, Luyindama öyleydi. Yürüyecek hali kalmadı. Televizyondan izleyen her futbolsever, Luyindama girerken acaba penaltı olacak mı diyor, şuurunu kaybetmiş durumda zaten. Konyaspor'da oyuncu penaltıya gidiyor, Luyindama da penaltıya gidiyor.

İki penaltıyla ilgili de yorum yapmak istemiyorum, oyuna bakıyorum. Galatasaray galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadı ve Konyaspor kazanmayı hak etti.

Seri gelirse Taylan'ı nereye koyacaksınız? Tek ön liberoya geçildiğinde Seri de müthiş oynadı ama uzun zamandır ligimizin en iyi ön liberosu Fernando'ydu. Müthiş oynuyordu. Önde baskı kurduruyordu, sertti, takımı önde tutmak için ailece baskı yaptırıyordu. Taylan, onun kibarı.

Ben Fatih hocanın iki kanat oyuncusu aradığını düşünüyorum. Santrfor da arıyordur. Salih, Aytaç falan konuşuluyor, aynı tarz oyuncular. En çok transferi Galatasaray ile Trabzon yapar.

Galatasaray'da çok problemli Babel, çok problemli iki santrfor var, Feghouli yok, Belhanda papatya falı, iki Emre de benim beklentimin altında. Saha içi kaptanı lazım, Arda Turan da gereksiz kart gördü.