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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Kasımpaşa açıklaması: Herkesin beklediği maç oldu

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın 4-1 kazandığı Kasımpaşa maçını yorumladı.

15 Eylül 2018 Cumartesi 02:08
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray Kasımpaşa açıklaması: Herkesin beklediği maç oldu

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Galatasaray Kasımpaşa maçını Ntv ekranlarında değerlendirdi.

"HERKESİN BEKLEDİĞİ MAÇ OLDU"

Herkesin beklediği maç oldu. 4-2, 4-3 de bitebilirdi ama 0-0 bitmezdi. Galatasaray zaten sahasında sadece Fenerbahçe'ye gol atamadı. Bugün de yine taraftar geldi. Taraftarın etkisinin ne kadar etkili olduğunu bu maçta da bir kez daha gördük.


"OZAN KABAK GÜZEN KAZANDI"

Kasımpaşa bildiğimiz Kasımpaşa. Hücum yapmaya çalıştılar. İlhan ve Trezeguet özellikle etkiliydi. Bugün Trezeguet sahada yok oldu. Galatasaray'da en çok iz bırakan Ozan Kabak oldu Özellikle ilk yarıdaki müdahaleleriyle güven kazandı. Galatasaray ise ikinci yarıdaki performansıyla farklı kazandı.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 02:08
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Galatasaray
  3. Kasımpaşa
  4. Süper Lig
  5. Ozan Kabak

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