Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Seyirci bunu demiştir

Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor karşılaşması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Her gün geriye giden bir teknik direktörle karşı karşıyayız"

Dilmen, "Burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Riskin olabileceği ama kumarın olmayacağı bir kulüp. Tabiki yıllar boyunca şampiyon olmadığı zamanlar oldu. Belki tarihinde 4 veya 5 kez, bakın Ali Bey'in geldiği ilk yıl dahi, küme düşme potasında iken dahi Fenerbahçe takımı mücadele ediyordu. Rize'ye 3-0 yeniliyorlardı, fakat mücadele ettikleri görülüyordu. Bugün bir bakıyorsun; her gün geriye giden bir teknik direktör, her gün geriye giden bir futbol takımıyla karşı karşıyayız." dedi.

"Futbolcular ve izleyici bunu demiştir"

Rıdvan Dilmen, konuşmasının devamında "Çok acıdır ki, hakem 5 dakika normal uzatma yaptı ya, emin ol Fenerbahçeli futbolcular 'Allah' dediler. Belki de var ya 'Hocam aman fazla uzatma' demişlerdir. Bunu ben hissedebiliyorum. Çok acı bir şeydir bu. İzleyici de 'Eyvah 5 dakika daha ben ızdırap mı çekeceğim?' demiştir." ifadelerini kullandı.