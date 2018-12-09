0553 313 94 23

Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal'a gönderme: Madem görüşüldü ve teferruat yoksa bitirseydiniz işi...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal için dikkat çeken demeçlerde bulundu.

09 Aralık 2018 Pazar 02:25
Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal'a gönderme: Madem görüşüldü ve teferruat yoksa bitirseydiniz işi...

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ın açıklamalarını yorumladı.

''Ben Fenerbahçeli Rıdvan olarak...''

Ben Fenerbahçeli Rıdvan olarak, ben teferruat derim. Derim de. Hala daha o formanın verdiği etiketiyle Allah'a şükür ekmek yiyoruz. Tabi ki kendi kabiliyetimizde yorumculuğumuzu sürdürüyoruz ama çocuklarımıza bıraktığımız miras olacak. Ben hiç para konuşmadım. İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin de konuşmadı. Ersun Yanal şampiyon oldu ve iz bıraktı. Taraftar da sevdi. Diyelim ki Şenol hoca ayrıldı. Beşiktaş, Ersun Yanal'a gitti. Ersun Yanal Beşiktaş'a gitmeyecek miydi? Gidecekti. O yüzden teferruat için yeterli midir değil midir soru işareti.

Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğine tabi ki ihtiyaç var. Madem görüşüldü ve teferruat yoksa bitirseydiniz işi. Rıdvan 1.5 yıllık kontrat istemez. Gel 1 hafta ihtiyacımız var dese, buradan Kadıköy'e uçar giderim. Eğer perde arkasında 6 aylık, 1.5 yıllık ise o teferruatlık durum değildir.

Bari Pazartesi sabahı rejenerasyon antrenmanını Ersun Yanal yapsın. İş bitmiş. Yarın Fenerbahçe yenilirse küme düşme hattına geriliyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 02:25
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Ersun Yanal
  3. Fenerbahçe
  4. Teknik Direktör

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sultanbeyli Belediyespor'un zirve yarışı sürüyor! 3 puanı 3 golle aldı
    1. Sultanbeyli Belediyespor'un zirve..
    2. Lübnan'da "Türk Filmleri Haftası"
    3. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    4. Tersine akan nehir görünmez olmuştu..
    5. Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal'a..
    6. Yevhen Seleznyov'dan flaş açıklama:..
    7. Sinan Engin: Galatasaray kapısının..
    8. Fransa'da içki yasağı başlatıldı!
    9. Okay Yokuşlu attı Celta Vigo farka..
    10. Erman Toroğlu Fatih Terim'e seslendi:..
    11. Fransız basını Türkiye için bakın..
    12. Ahmet Çakar'dan Galatasaray yorumu:..
    13. Kırıkkale'de huzur operasyonu
    14. Amazon'un yapay zekalı robotu 24..
    15. Denizli'de silahlı bıçaklı kavga: 1..
    16. Irak petrol üretimini günlük 139 bin..
    17. Avrupalı Sosyalistlere çağrı yaptı:..
    18. Çekirdek çitleyerek kurtarılmayı bekledi
    19. Ağlatan sosyal deney: Şükretmeyi..
    20. Fransız bakan açıkladı: Devam edebilir
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    CHP'den PKK sempatizanı Dağdelen için 'abdestli' çıkış!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor
    70'lik Münir ibneliği savundu: Bana normal geliyor

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi: Yemek, bulaşık...
    Eşinin hafıza kaybını fırsata çevirdi: Yemek, bulaşık...
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe