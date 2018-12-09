Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal'a gönderme: Madem görüşüldü ve teferruat yoksa bitirseydiniz işi...

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ın açıklamalarını yorumladı.

''Ben Fenerbahçeli Rıdvan olarak...''

Ben Fenerbahçeli Rıdvan olarak, ben teferruat derim. Derim de. Hala daha o formanın verdiği etiketiyle Allah'a şükür ekmek yiyoruz. Tabi ki kendi kabiliyetimizde yorumculuğumuzu sürdürüyoruz ama çocuklarımıza bıraktığımız miras olacak. Ben hiç para konuşmadım. İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Oğuz Çetin de konuşmadı. Ersun Yanal şampiyon oldu ve iz bıraktı. Taraftar da sevdi. Diyelim ki Şenol hoca ayrıldı. Beşiktaş, Ersun Yanal'a gitti. Ersun Yanal Beşiktaş'a gitmeyecek miydi? Gidecekti. O yüzden teferruat için yeterli midir değil midir soru işareti.

Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğine tabi ki ihtiyaç var. Madem görüşüldü ve teferruat yoksa bitirseydiniz işi. Rıdvan 1.5 yıllık kontrat istemez. Gel 1 hafta ihtiyacımız var dese, buradan Kadıköy'e uçar giderim. Eğer perde arkasında 6 aylık, 1.5 yıllık ise o teferruatlık durum değildir.

Bari Pazartesi sabahı rejenerasyon antrenmanını Ersun Yanal yapsın. İş bitmiş. Yarın Fenerbahçe yenilirse küme düşme hattına geriliyor.