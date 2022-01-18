Rıdvan Dilmen'den Ekrem İmamoğlu'na jeneriklik gol

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Rıdvan Dilmen'in Ekrem İmamoğlu'nun 3 Temmuz FETÖ kumpasını savunan sözlerini hatırlatması üzerine başlayan tartışmayı köşesine taşıdı. İşte Tezel'in "Fenerbahçe taraftarı hâlâ İmamoğlu'ndan bir özür bekliyor" dediği o yazı:

"Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da 3 Temmuz sürecinde yaşananları anlatırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini gündeme getirdi.

Dilmen, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu STV'de futbol yorumculuğu yapmıştı. Fenerbahçe'nin şike yaptığını söylemişti. Sonuçta o günkü düşünceleriyle aynı noktada değil tabii ki" dedi.

Ve ortalık karıştı.

Hemen İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Rıdvan Dilmen dün futbolun şeytanıydı, bugün siyasetin şeytanı. Güzel ülkemizi siyasetin şeytanlarından kurtarmaya az kaldı" diye tweet attı.

Ongun'un üslubu o makama yakışmıyor. Açıkça Dilmen'i tehdit etti. Bu üslupla devam ederse bir gün İmamoğlu'nun da başını yakar!

(...) Gelelim İmamoğlu'nun meşhur 3 Temmuz konuşmasına. (...)

O gün Trabzonspor Yöneticisi unvanıyla yayına bağlanan Ekrem İmamoğlu aynen şu cümleleri kurdu:

"Bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak çok bir şey yok. Çok olumlu yorumluyorum. Artı söylediğiniz bir şeyin karşılığı olarak yani 'Kanıtlanmıyordu, ispatlanmıyordu' diyordunuz. Bence öyle söylemeyelim. Bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu ya da ispatlanmak istenmiyordu diyelim.

Dolayısıyla kararlı gidişlerini ve bu süreci yöneten herkesi kutluyorum. İnşallah sonuçlarına en kısa zamanda varılır.

Sonuç çünkü çok önemli. Süreç uzadığı takdirde farklı yorumlara başlanır ve gerçekten fayda yerine sıkıntı vermeye başlar. Onun için sürecin çok hızlı işlemesi lazım.

Karar mercilerinin hiçbir duygusallığa kapılmadan kararlarını vermesi lazım. Aksi takdirde görüyorsunuz ki UEFA da, FIFA da 'Kesin karar vereceksiniz ve kesinlikle bu işin içinde olanları cezalandıracaksınız şeklinde ihtar gönderdi."

3 Temmuz soruşturmasını olumlu bulan bir açıklama bu. Üstelik FETÖ'nün yayın organı STV'de yapıldı. İmamoğlu'nun daha hukuk kararını vermeden FETÖ'cü savcıları kutlaması ve şike iddialarına destek vermesi de büyük hataydı.

İmamoğlu'nun satır aralarındaki imaları da önemli. Örneğin 'duygusallığa kapılmadan' ve 'süreç uzadığı takdirde' derken Fenerbahçe'nin büyük camia olmasının yargıyı etkilemesini istemiyor olabilir.

'Kesin cezalandıracaksınız' cümlesinde ise hemen cezanın kesilmesini istiyor olabilir.

Fenerbahçe taraftarı hâlâ İmamoğlu'ndan bir özür bekliyor. İmamoğlu hem özeleştiri yapmalı hem de özür dilemeli! Yani Ongun'un tweet'i ile kapanmaz ya da unutulmaz bu konu. (...)"