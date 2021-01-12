Rıdvan Dilmen'den çarpıcı çıkış: Mesut gelince o gönderilmeli

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Erzurumspor'a karşı 3-0 kazandığı mücadeleyi NTV'de değerlendirdi.

Dilmen şunları söyledi:

Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyeti aldı. Maçın ikinci yarısı olarak söyleyebilirim oyun olarak çıkışta. 50'de maç bitti, 56'da 3-0 bitti. Fenerbahçe devam da etti.

Fenerbahçe'de Mert Hakan geri döndü. Emre Belözoğlu, takdiri hak ediyor. Oynamadığı dönemlerde ayak tenisi oynadı Mert Hakan'la.

Erol Bulut'un Nazım'a dönüşü, Sinan'dan faydalanması önemlidir. Pelkas'ı çıkarmaması da önemlidir. Altay hiç yatmadı hemen hemen. Stoperlerin ikisinin de konsantrasyonu yüksekti. Sadık şuta vücudunu siper etti.

Deplasmanda 0-0 giden oyunda rakip ceza sahasında 6 futbolcu vardı Fenerbahçe'nin ilk golünde. 3. golde de 6 isim rakip ceza sahasında. Özeti bu. Maçın analizi budur.

2-0'ken iki bekiniz ceza sahasına giriyorsa, 4 oyuncunuz da ceza sahasındaysa oyunun gelişimini gösteriyor bu. Bu rakibi çaresiz bırakacak bir şeydir.

İstek de var Fenerbahçe'de. Bu kadro belki şampiyon olmaz. Çünkü daha transfer de var. İnsani enerjisi çok fazla Pelkas'ın. Vücut enerjisi Sosa'nın düşüktü. Formayı ısrarla isteyen oyuncular aldı formayı.

Sinan, çıkarken ya hocam nereden çıkardın beni diyor. Bu insani bir şeydir. Saygısızlık olarak algılamayın. Sitemdir. Sitem etmese gariplik vardır.

Topu rakibe vermek diye bir şey yok. Rakibin oynamasına müsaade edersiniz. 88-89'da belki çıkarmışızdır, 9 maçta 7 galibiyeti koaly kolay bulamazsınız Fenerbahçe'de. Deplasmanda daha başarılı Fenerbahçe. Bu oyunu 90'a yaymak isterseniz şu anda onu dünyada yapacak takım yok. 48'e kadar oynanan oyun da yeterli değil.

Maç oynanırken ilk yarıda 2 oyuncu çıktı Erzurumspor'da. Şartlar, oyunun gidişatı ve en önemlisi, golün dakikası... Obertan iyi oyuncu, sakatlanması, değişiklik hakkını erken bitirmesi, Erzurumspor'u geriye itti...

Mesut Özil, Arsenal'in sözleşmeli oyuncusu. Bugün görüştüğümde Almanya'daydı Mesut. Karantinası yeni bitti. Takımıyla görüşecektir muhtemelen. Mesut'un Fenerbahçe formasını giymesinden memnun olurum. Gelirse Perotti tarzı bir oyuncuyla da ayrılıklar yaşanabilir. Kadroda yok çünkü oyuncu. Mesut gelirse Perotti gitmeli diye düşünüyorum.