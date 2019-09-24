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Rıdvan Dilmen'den bomba Suat Arslanboğa yorumu: Hakem dayak yiyemez

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maçta Adem Ljajić'in hakem Suat Arslanboğa'ya yaptığı hareketle ilgili "Hakem teknik hata yapabilir ama dayak yiyemez" dedi.

24 Eylül 2019 Salı 09:19
Rıdvan Dilmen'den bomba Suat Arslanboğa yorumu: Hakem dayak yiyemez

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasının kapanış maçında Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Adem Ljajić'in karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa'ya yönelik hareketinin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Hakem teknik hata yapabilir ama dayak yiyemez" diyen Dilmen, şu ifadeleri kullandı;

Beşiktaş - Başakşehir maçının ilk yarısı pozisyonsuz ve çok kötü maçtı, ikinci yarısı ise pozisyonlu ama yine çok kötü maç. Başakşehir, dün Galatasaray gibi puan kaybetmek için elinden geleni yaptı ve becerdi de en sonunda. Başakşehir puan aldı, Beşiktaş puanı kurtardı diyemiyorum. 

''Şımarık şımarık hareketler''
Başakşehir, puan kaybı yapmak için her şeyi yaptı ve bunu başardı. 1-0 öne geçmiş, taraftarlar Beşiktaş'ı protesto ediyor. Sahada her yer turuncu gibi olmuştu. Beşiktaş'ta sahada duran tek futbolcu Dorukhan oldu. Başakşehir'de İrfan Can, vurur gibi yapıp vurmuyor... Şımarık şımarık hareketler.

''Diaby tamamen vasat''
Başakşehir puan almadı, puan kaybetti diyorum. Mehmet Topal'ı neden oyuna sokuyorsun? Maç 2-0, 3-0'a giderken hatta ve hatta Beşiktaş taraftarları aman maç 1-0 bitsin derken neden Mehmet Topal'ı alıyorsun? Beşiktaş'ı bir daha böyle bulamazsınız. Rakip takımda stoper yok. Necip - Gökhan oynuyor. Caner çok kötü. Atiba'yı ilk defa 60'da gördüm. Yorulmuş baya. Diaby tamamen vasat. Başakşehir kazanacak gibiyken maçı, oyuncu değişiklikleriyle olayı berbat etti. 

''Suat hocanın bakması lazım''
İlk yarının son dakikasında yaşanan pozisyona önce kırmızı kart dedim ben. Konuştuklarımın yüzde 95'i de kırmızı diyor. Bir kere o pozisyon VAR'ı hak ediyor. Suat hocanın bakması lazım. Pozisyona baktım ben tekrar. Benim kararım devam olurdu. Bir şey diyemem. Ancak VAR'a bakması lazımdı. Sen VAR'a git, yine Beşiktaş lehine vereceksen ver ama bir git bak yani.

''Hakem dayak yiyemez''
Hakem, bir futbolcudan dayak yiyemez. Bu kırmızı! Tartışma farklıdır, vurma farklı. Ljajic'in pozisyonu net kırmızı kart. Bir takımın bu kadar gergin olmaması lazım. Bir hücum oyuncusu 5 maçta 4 sarı kart görür mü ya? Bir tanesi de kırmızı kart. Suat hoca, Ljajic'i atmadı diye pişman olmalı. Hakemiz biz ya, kim kimi itiyor demesi lazım. Herhalde VAR'ı Avrupa'da bizden kötü uygulayan yok. Medyaya servisler, hakem hataları falan derken... Bir maçta iki tane tartışmalı pozisyon varsa (Alanyaspor - Fenerbahçe) dinlendir o hakemleri.''

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 09:19
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