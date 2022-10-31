Rıdvan Dilmen'den bomba iddia! Herkes bu konuyu konuşuyor...

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe maçı sonrası şampiyonluk yarışıyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Fenerbahçe'nin ipi göğüsleyeceğini ima eden ünlü yorumcu, Fenerbahçe'nin rakiplerine atacağı puan farkını dahi duyurdu. Söz konusu yorumlar ezeli rakiplerin taraftarlarını kızdırdı.

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk iddiası bir anda gündeme oturdu. Fenerbahçe maçı sonrası konuşan ünlü yorumcu, daha önce şampiyonluk yarışında düğümün çözüleceği tarihi verdi. Öte yandan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin rakiplerine atacağı puan farkını da açıkladı.

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk kehaneti gündeme bomba gibi düştü. Daha önce şampiyonluk yarışının mayıs ayına kadar süreceğini düşündüğünü belirten ünlü yorumcu, rakiplerin Fenerbahçe'ye ayak uyduramaması halinde geçtiğimiz sezonki tablonun yeniden gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Fenerbahçe'nin ipi erken göğüsleyebileceğini söyleyen Rıdvan Dilmen, Sarı-Lacivertlilerin rakipleriyle yakalayacağı puan farkını da tahmin etti. 2022 Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe'nin puan farkını açacağını belirten Dilmen, olası senaryoları dile getirdi.

Akşam'a görep Rıdvan Dilmen dünya kupası öncesi şampiyonluktaki rakipleriyle puan farkının 5-10 arası olacağını tahmin etti. Ünlü yorumcu, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u yenmesi halinde Beşiktaş ve Galatasaray'la puan farkının 7-8 olabileceğini dile getirdi.

Rıdvan Dilmen'in bu yorumları rakip taraftarları kızdırdı. Öte yandan ünlü yorumcu "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar" sözlerinden çok rahatsız olduğunu belirtti ve "Rıdvan Dilmen sezonu" sözlerini hatırlattı.