Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe iddiası! Eğer bu gerçekleşirse...

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Konferans Ligi serüveni için dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"Atina'daki finali de görür gibi geliyor"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finali göreceğini tahmin eden Rıdvan Dilmen, "Nordsjaelland kazanmış olsa grup ikincisi olacaktık ama emin ol Fenerbahçe sadece 2 maç fazla oynayacaktı. Ben Fenerbahçe'nin 16'dan da geçeceğini düşünüyorum, 8'den de geçeceğini düşünüyorum. Atina'daki finali de görür gibi geliyor bana." sözlerini sarf etti.

"Fenerbahçe'nin kadrosu Şampiyonlar Ligi kalitesinde"

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Sarı-Lacivertlilerin kadrosunun Şampiyonlar Ligi kalitesinde olduğunu aktaran Dilmen, "Taraftarın da yönetimin de önceliği lig. Bence Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmasına rağmen bu ligin iki favorisi varsa biri Fenerbahçe, öyle de oynuyorlar." şeklinde konuştu.