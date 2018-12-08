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Rıdvan Dilmen'den bomba Ersun Yanal iddiası

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yle anlaşması durumunda sözleşmesinde 'Takım ligde ilk 4'e girerse sözleşmesi uzar' maddesinin olabileceğini söyledi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:57
Rıdvan Dilmen'den bomba Ersun Yanal iddiası

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Ersun Yanal'ın Fenerbahçeile görüştüğü iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ve Ersun Yanal flörtü hakkında ''Okuduklarımızdan Ersun Yanal ile görüşme olduğu yazılıyor. Süre konusunda anlaşamadılar diyorlar. Fenerbahçe, sen ilk 4'e sok, sezon sonu da devam edersin diyebilir. Ersun hoca da buna hayır demez. Bu seneyi ilk 4'te tamamlarsa sözleşmesi uzar maddesi olabilir.'' diye konuştu.

'Ersun Yanal balıklama dalar'

Ersun Yanal iddiaları hakkında konuşmaya devam eden Rıdvan Dilmen, ''Eğer Ersun Yanal ile bir görüşme başladıysa sonuçlanır. Ersun hoca, balıklama atlar. Fenerbahçe bu sonuçta.'' dedi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:57
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Ersun Yanal
  3. Fenerbahçe

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