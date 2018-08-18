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Rıdvan Dilmen'den bomba Emre Akbaba yorumu: Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'de oynama ihtimali zordu

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:06
Rıdvan Dilmen'den bomba Emre Akbaba yorumu: Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'de oynama ihtimali zordu

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV ekranlarında Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba'yı yorumladı.

Muhtemelen Galatasaray, Emre Akbaba ile prensipte anlaşma yapmıştı. Alanyaspor ile anlaşamayınca muhtemelen Alanyaspor, Fenerbahçe'yi devreye sokunca veya Fenerbahçe devreye girince Emre Akbaba'nın duruşu çok önemliydi. Emre'nin ''Ben Galatasaray'da oynamak istiyorum'' demesi nedeniyle oynamak istediği kulüpe transfer oldu.

Sayın Ali Koç'un da ''Eğer Emre, Galatasaray'da oynamak istiyorsa biz devreden çıkarız'' dediğini de biliyorum. Bonservisi 3 milyonken 4 milyona çıktı. Sonuçta kazanan Alanyaspor oldu. Açıkçası Fenerbahçe devreye girmeseydi Galatasaray, bu kadar yüksek bonservisle transferi bitirmeyecekti. Rekabetin böyle avantajları, dezavantajları var. Emre duruş gösterdi. Galatasaray'a ve futbolcuya başarılar dilerim. Alanyaspor, en değerli anında satmak istiyordu. Galatasaray ile görüşmeler olumsuza gidince Fenerbahçe'ye yöneldi. Galatasaray taraftarı da bu transferi bir prestij olarak gördü. Bir baskı yarattı.

Bir forvet arkası pozisyonunda Türkiye için yeterli bir futbolcu. 4 milyon, şu şartlarda ciddi bir bonservis ücretidir. Emre, kendisi için en doğru kararı verdi. Oyuncunun duruşunu kutlamak lazım. Hayırlısı olsun. Giuliano ayrılmadığı için Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'de oynama ihtimali zordu. Emre Akbaba'ya en çok ihtiyaç duyan takım Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe diye sıralanıyordu. Emre, oynamak istediği takıma gitti. Ben de bir Fenerbahçeli olarak Galatasaray'da oynamak istediğini dile getiren bir futbolcunun transfer edilmesini pek istemezdim.

(Sporx)

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:06
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Emre Akbaba
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe

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