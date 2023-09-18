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Spor Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu: Çok az gördüm
Spor

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu: Çok az gördüm

Yeniakit Publisher
2023-09-18 00:45:00 -
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu: Çok az gördüm

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 3-0 yendiği mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların oyundan kopuk olduğunu belirtti. Dilmen yaptığı yorumda, 'Beşiktaş'ı bu kadar umursamaz şekilde çok az gördüm. Şenol Güneş'in de bu maça konsantrasyonu sıfır, hiç hazırlanmamış maça.' yorumunda bulundu.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların maça hiç hazırlanmadığını söyledi.

"Güneş'in kontrasyonu sıfır"

Rıdvan Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı transferler Beşiktaş'ta moralleri bozdu. İte kaka gidiyordu takım ama bir yerde durdular işte. Beşiktaş'ı bu kadar umursamaz şekilde çok az gördüm. Şenol Güneş'in de bu maça konsantrasyonu sıfır, hiç hazırlanmamış maça." ifadelerini kullandı.

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