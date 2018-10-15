Rıdvan Dilmen'den Arda Turan yorumu!

Türkiye, UEFA Uluslar Kupası'nda deplasmanda Rusya'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu. UEFA Uluslar Ligi maçının ardından Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile yaşadığı olayı yorumlarken, Arda'nın Milli Takım kariyeri hakkında da önemli ifadeler kullandı.

İşte Rıdvan Dilmen'in Arda Turan yorumu...

'Lucescu istiyor ama bir tek Arda istemiyor'

''Lucescu istiyordur. Bir tek istemeyen Arda Turan. Herkes istiyor, bir tek Arda Turan istemiyor.'' diyen Dilmen, ''Bizim bunu konuşmamız lazım. Cezası var, maç ritmini bulsun derken, son yaptığı davranışların içeriği ne olursa olsun "Ah Arda Turan olsaydı dedirtmiyoruz" yani kusura bakmasın. Lucescu'nun içinin gitmediğini mi sanıyorsun? Hatta zaman zaman Arda'yı arayıp zaman zaman "Hazırlan" diyordu. Ancak bu olaydan sonra bence aramaz.'' ifadelerini kullandı.

"Silahlar, hastaneler falan ne yapıyorsun'

Emre ile konuştuğunu belirten Dilmen, ''Geçen hafta nikah vardı. Emre ile konuştuğum zaman, Arda çok çalışıyor ve fit durumda dedi. Sevindim hatta. Kardeşim sen de yapma ya! Silahlar, hastane falan yapma bunu ya! Beni almayın diyorsun yani. Tam milli takıma lider olabilecek nitelikte pozisyonda oynayabilecek bir oyuncuya herkes bu rolü vermek istiyor, Arda istemiyor. O zaman kusura bakmasın Arda yani.'' şeklinde konuştu.