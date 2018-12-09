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Rıdvan Dilmen yeni hocayı açıkladı: İş bitmiş artık

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Ersun Yanal ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ersun Yanal artık gelmiş, bitmiş. Pazartesi antrenmanı Ersun Yanal yaptırsın çünkü iş bitmiş." dedi.

09 Aralık 2018 Pazar 16:23
Rıdvan Dilmen yeni hocayı açıkladı: İş bitmiş artık

Ersun Yanal'ın dün yaptığı açıklamaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Ersun Yanal artık gelmiş, bitmiş. Pazartesi antrenmanı Ersun Yanal yaptırsın çünkü iş bitmiş." dedi.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, dün katıldığı bir panelde sarı-lacivertli yönetimle görüştüğünü resmen doğrularken "Evet Fenerbahçe’yle bir görüşme yaptım. Fenerbahçe söz konusuysa diğer bütün ayrıntılar teferruattır. Bu meseleler halledilmeyecek meseleler değildir. Herkesin kendisine göre bir takvimi vardır." ifadelerini kullandı.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ersun Yanal'ın bu sözlerini değerlendirdi.

"Konu 12. haftadan itibaren var"

NTV'de Ersun Yanal'ın Fenerbahçe üzerine yaptığı açıklamaları değerlendiren Rıdvan Dilmen "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır" sözüne vurgu yaparak şunları söyledi:

"Gerisi teferruat' kelimesi sık kullanılır ama her zaman kullanılmaması gerekir. Şu tabloyu görünce Koeman, tercümana 'Ne diyor bu arkadaş' diyor. Tazminatını bekleyen Cocu da, 'Ooo para cepte, İstinye Park, Akmerkez takılayın' diyor. Oyuncu da 'Yarın bu arkadaş geliyor bize' diyor."

"Ama yarın 1-0 mağlup olursan, sondan üçüncüsün. Konu 12. haftadan itibaren var. Ben Ersun Yanal'dan bu cümleyi ilk günlerde de beklerdim ama Ersun hoca yorum yapmadı"

"Ben Rıdvan olarak, 8 numaralı Fenerbahçeli olarak, ben 'Teferruat' derim, dedim de. Biz o formanın etiketiyle Allah'a şükür ekmek yiyoruz. Tabii ki kendi kabiliyetimiz de var ama çocuklarımıza bıraktığımız miras bizim oynadığımız kulüplerin formalarıdır."

"Beşiktaş isteseydi gitmeyecek miydi"

"Ben hiç konuşmadım, İsmail Kartal da konuşmadı, Aykut hoca da konuşmadı, Turan Sofuoğlu da konuşmadı. Ersun hoca şampiyon oldu, iz bıraktı ve taraftar da sevdi. Şenol hoca ayrıldı, Ersun Yanal'a gitti Beşiktaş, gitmeyecek miydi? Açık konuşalım, gidecekti. Teferruat demek için yeterli değil mi, soru işareti"

"Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğine ihtiyacı var mıdır? Yüzde 100 vardır. Ersun hoca başarılı olmuş mudur Fenerbahçe'de? Olmuştur. Taraftarın mutlu olduğu bir futbol oynatmıştır fakat geç alınmış bir karardır. Ersun hoca bir dönem "Fenerbahçem' demişti. Madem teferruat, işi bitirseydiniz. Rıdvan 1,5 yıllık kontrat istemez"

Ersun Yanal gelmiş artık

"Bana bugün dense ki, 'Sağlığın pek iyi değil ama gel 1 hafta ihtiyacımız var', Kadıköy'e uçar giderim. Perde arkasında yok 6 ay, yok 1,5 yıl ise, o teferruatlık bir durum değildir. Ersun Yanal artık gelmiş, bitmiş. Pazartesi rejenerasyonu Ersun Yanal yaptırsın çünkü iş bitmiş. Manisa'da antrenör, Fenerbahçe'nin teknik direktörü değil, oyuncular da onu biliyor."

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:23
  1. Manisa
  2. Rudvan Dilmen
  3. Fenerbahçe
  4. Ersun Yanal

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