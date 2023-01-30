Rıdvan Dilmen ‘yayına çıkmam' dedi stüdyo buz kesti!

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe maçı sonrası çektiği rest gündeme bomba gibi düştü. Arda Güler'e övgüler yağdıran ünlü yorumcunun ettiği sözler stüdyoda şaşkınlıkla karşılandı. Rıdvan Dilmen'in genç yıldız üzerinden ‘yayına çıkmam' resti çekmesi olay oldu.

Rıdvan Dilmen'in Fenerbahçe'nin farklı galibiyeti sonrası yaptığı bir yorum gündeme bomba gibi düştü. Ünlü yorumcu Arda Güler üzerinden büyük bir rest çekti. Rıdvan Dilmen'in resti sonrası stüdyoda buz gibi bir hava esti.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Arda Güler'e dikkat çeken ünlü yorumcu, genç yıldıza övgüler yağdırdı.

Jesus'un bundan böyle başarılı futbolcuya şans vermeye devam edeceğini öne süren Rıdvan Dilmen, beklenmedik bir rest çekti. Akşam'a göre; Rıdvan Dilmen, Arda Güler konusunda Jesus'u suçlarken, "'Ben bugüne kadar bu çocuğu neden 11'de oynatmadım' diyordur" ifadelerini kullandı. Öte yandan Rıdvan Dilmen, genç yıldız için flaş bir iddiada bulundu.

Rıdvan Dilmen, Portekizli teknik adamın Arda Güler'i Adana Demirspor maçında da oynatacağını iddia etti. Rıdvan Dilmen sözlerinin devamında büyük bir rest çekerek, "Arda'yı Adana'da oynatmazsa protesto edip yayına çıkmam" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in bu sözleri sonrası stüdyo buz keserken ünlü yorumcu "şaka yapıyorum" diyerek ortamı yumuşattı.