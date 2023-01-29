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Spor Rıdvan Dilmen söyledi sosyal medya çalkalandı
Spor

Rıdvan Dilmen söyledi sosyal medya çalkalandı

Spor yazarı Rıdvan Dilmen'in Galatasaray maçı sonrası yaptığı yorum Beşiktaş ve Trabzonsporluları çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 11:46:00 -
Rıdvan Dilmen söyledi sosyal medya çalkalandı

Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk yorumları yine olay oldu. Ünlü yorumcu, Galatasaray'ın 4-0 kazandığı maç sonrası Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimaline dair konuştu. Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına Beşiktaş ve Trabzonsporlular ateş püskürdü.

Rıdvan Dilmen: Beşiktaşlı futbolcular şampiyonluğa inanmıyordur

Ligde 5 maçtır kazanan Beşiktaş yeniden şampiyonluk yarışına dahil oldu. Siyah-Beyazlı camia son haftalarda alınan galibiyetlere odaklanmışken Rıdvan Dilmen'in sözleri güne damga vurdu. Galatasaray maçı sonrası Rıdvan Dilmen'in "Beşiktaşlı oyuncuların şampiyon olacaklarına inandıklarını düşünmüyorum" diyen yorumcuya Siyah-Beyazlı taraftarlar tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlardan tepki yağdı

Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Rıdvan Dilmen hakkında binlerce paylaşım yaptı.

Rıdvan dilmen: Trabzonspor için şampiyonluk yarışı bitti

Rıdvan Dilmen'in sözleri Beşiktaş'la da sınırlı kalmadı. Ünlü yorumcu Trabzonspor'un şampiyonluk şansına dair de açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Bordo-Mavililerin şampiyonluk şansının kalmadığını öne sürdü.

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