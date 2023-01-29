Rıdvan Dilmen söyledi sosyal medya çalkalandı
Spor yazarı Rıdvan Dilmen'in Galatasaray maçı sonrası yaptığı yorum Beşiktaş ve Trabzonsporluları çileden çıkardı.
Rıdvan Dilmen'in şampiyonluk yorumları yine olay oldu. Ünlü yorumcu, Galatasaray'ın 4-0 kazandığı maç sonrası Beşiktaş ve Trabzonspor'un şampiyonluk ihtimaline dair konuştu. Rıdvan Dilmen'in açıklamalarına Beşiktaş ve Trabzonsporlular ateş püskürdü.
Rıdvan Dilmen: Beşiktaşlı futbolcular şampiyonluğa inanmıyordur
Ligde 5 maçtır kazanan Beşiktaş yeniden şampiyonluk yarışına dahil oldu. Siyah-Beyazlı camia son haftalarda alınan galibiyetlere odaklanmışken Rıdvan Dilmen'in sözleri güne damga vurdu. Galatasaray maçı sonrası Rıdvan Dilmen'in "Beşiktaşlı oyuncuların şampiyon olacaklarına inandıklarını düşünmüyorum" diyen yorumcuya Siyah-Beyazlı taraftarlar tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlardan tepki yağdı
Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada Rıdvan Dilmen hakkında binlerce paylaşım yaptı.
Rıdvan dilmen: Trabzonspor için şampiyonluk yarışı bitti
Rıdvan Dilmen'in sözleri Beşiktaş'la da sınırlı kalmadı. Ünlü yorumcu Trabzonspor'un şampiyonluk şansına dair de açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Bordo-Mavililerin şampiyonluk şansının kalmadığını öne sürdü.