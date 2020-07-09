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Spor

Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'in yüzde 85 şampiyon olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 00:39:00 -
Rıdvan Dilmen şampiyonu açıkladı

Trabzonspor'un zirve şansını değerlendiren Dilmen, "Bugün 1-1 yaptın, rakibi yakaladın. 2-1 öne geçtin, skoru koruyamıyorsun. 2 hafta önce Ankaragücü ile oynuyorsun. 1-0 öne geçiyorsun, koruyamıyorsun. Alanya deplasmanında 2 kez öne geçiyorsun, 2 puan kaybediyorsun. Bu istatisliklerle de genel bir zaafiyeti var" dedi.

"Trabzonspor'un coşku problemi var"

Ligin bitimine 3 hafta kala Medipol Başakşehir'i yüzde 85 oranında şampiyon olarak gördüğünü belirten Rıdvan Dilmen, "Bu durumu Başakşehir'in oyunu dışında Trabzonspor'un coşku ve fiziksel problemi nedeniyle söylüyorum. Başakşehir moral olarak da öne geçti" diye konuştu.

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