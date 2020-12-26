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Spor Rıdvan Dilmen şampiyonluğa oynayan favori takımları açıkladı
Spor

Rıdvan Dilmen şampiyonluğa oynayan favori takımları açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışının Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın arasında geçeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 22:46:00 -

Süper Lig’de haftanın merakla beklenen ve zirveyi yakından ilgilendiren maçı tamamlandı. Trabzonspor – Galatasaray maçıyla devam eden 15. haftada Sarı-kırmızılılar rakibini 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını yorumlayan Rıdvan Dilmen, “Bu hafta Beşiktaş da kazanırsa Fenerbahçe’nin önüne geçecek. Alanyaspor yenilirse Beşiktaş’ın 2. olma şansı var.” dedi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’deki eksikleri yorumlayan Rıdvan Dilmen, “Ben Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında olacağını düşünüyorum. Son 7-8 haftaya kadar.” dedi.

 

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Yorumlar

Deniz

Bilmediğimiz bir şey söyleyecek zannettim yahu birde dese ya başka bir takım şampiyon olsa
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