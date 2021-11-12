Rıdvan Dilmen o iftiraya dava açtı

TRT Spor’da yayımlanan "%100 Futbol" programında yer alması için Rıdvan Dilmen'e aylık 60 bin lira verildiği iddiası yargıya taşındı. Sözcü gazetesinin yavrusu Korkusuz'un yazarı Can Ataklı, Dilmen'in konuyla ilgili yazılan köşe yazılarına hakaret davası açtığını köşesinde açıkladı. Ataklı, yazısında "Rıdvan Dilmen, Eylül ayında yazdığım yazı ile kendisine hakaret ettiğimi ve küçük düşürdüğümü ileri sürmüş. Öyle sanıyorum ki Rıdvan Dilmen’in avukatları, o maaş muhabbeti sırasında yazı yazan konuşan herkese dava açmışlar. Savcıya 'Başka dava da var mı?' diye sorduğumda 'Var birkaç tane daha' cevabını verdi." ifadelerini kullandı.

TRT yalanlamıştı

Dilmen'in TRT'den aldığı ücret tartışma konusu olmuş, TRT'den yapılan açıklamada, "TRT Spor’da yayınlanan '%100 Futbol' programında yer alması için Sayın Rıdvan Dilmen’e aylık 60 bin TL teklif edilmiştir. Ancak kendisi bu teklife karşılık TRT bünyesinde ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Rıdvan Dilmen’e bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir" denilmişti.