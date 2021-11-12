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Gündem Rıdvan Dilmen o iftiraya dava açtı
Gündem

Rıdvan Dilmen o iftiraya dava açtı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor’da yayımlanan "%100 Futbol" programında yer alması için kendisine aylık 60 bin lira ödendiğini iddia eden Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı'ya dava açtı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:52:00 -
Rıdvan Dilmen o iftiraya dava açtı

TRT Spor’da yayımlanan "%100 Futbol" programında yer alması için Rıdvan Dilmen'e aylık 60 bin lira verildiği iddiası yargıya taşındı. Sözcü gazetesinin yavrusu Korkusuz'un yazarı Can Ataklı, Dilmen'in konuyla ilgili yazılan köşe yazılarına hakaret davası açtığını köşesinde açıkladı. Ataklı, yazısında "Rıdvan Dilmen, Eylül ayında yazdığım yazı ile kendisine hakaret ettiğimi ve küçük düşürdüğümü ileri sürmüş. Öyle sanıyorum ki Rıdvan Dilmen’in avukatları, o maaş muhabbeti sırasında yazı yazan konuşan herkese dava açmışlar. Savcıya 'Başka dava da var mı?' diye sorduğumda 'Var birkaç tane daha' cevabını verdi." ifadelerini kullandı.

TRT yalanlamıştı

Dilmen'in TRT'den aldığı ücret tartışma konusu olmuş, TRT'den yapılan açıklamada, "TRT Spor’da yayınlanan '%100 Futbol' programında yer alması için Sayın Rıdvan Dilmen’e aylık 60 bin TL teklif edilmiştir. Ancak kendisi bu teklife karşılık TRT bünyesinde ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Rıdvan Dilmen’e bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir" denilmişti.

 

 

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Yorumlar

FİNCANCI

CAN ATAKLI NIN RIDVAN DİLMEN E 60 BİN TL ÖDENDİĞİNİ İSPAT ETMESİ GEREKİR BELGESİYLE BİLGİSİYLE MAKBUZUYLA. İFTİRA AT TUTMASA DA İZİ KALIR ANLAYIŞI YANLARINA KAR KALMASIN. RIDVAN DİLMEN HAKLI MAHKEMEDE HESAP VERMELİ, MADDİ MANEVİ OKKALI BİR TAZMİNAT ÖDEMELİ
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