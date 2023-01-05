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Spor Rıdvan Dilmen o futbolcuyu uyardı: Böyle giderse ortalık karışır
Spor

Rıdvan Dilmen o futbolcuyu uyardı: Böyle giderse ortalık karışır

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın futbolcusuna uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 03:45:00 -

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü mağlup ettiği mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Sarı-kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu uyaran Dilmen, "Barış Alper Yılmaz 2 haftadır gol atıyor. Böyle giderse ortalık karışır ben Kerem'e söyleyeyim... Formayı kaybedecek gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendirdi.

"Toparlanması lazım"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz 2 haftadır gol atıyor. Böyle giderse ortalık karışır ben Kerem'e söyleyeyim... Formayı kaybedecek gibi duruyor. Toparlanması lazım." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının devamı şöyle:

"Üstünlüğü kaybediyorlar"

"Galatasaray'ın daha da önde oynaması lazım. Rakibini minimum 30 dakika çıkartmaması lazım. 0-0'da ve geriye düşerlerse üstün oynuyorlar ama öne geçtikleri zaman üstünlüğü kaybediyorlar. Okan Buruk'un bunu anlayıp müdahale etmesi gerekiyor.

"Icardi problemli bir oyuncu"

Galatasaray'ın bu oyunla lider olması büyük bir başarı. Oyuncularda büyük bir form düşüklüğü seziyorum. Icardi problemli bir oyuncu. Özel hayatını işine yansıtıyor. Oynadığı zamanki verimi müthiş."

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