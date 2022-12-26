Rıdvan Dilmen Galatasaraylıları çıldırttı!
Rıdvan Dilmen'in Galatasaray'la ilgili yaptığı bir yorum taraftarları çileden çıkardı. Sarı-Kırmızılıların liderliğe oturduğu maç sonrası konuşan Rıdvan Dilmen, 7-0 kazanılan Başakşehir maçı hariç Galatasaray'ın kötü oynayarak kazandığını söyledi. Bu yorum taraftarları son derece kızdırdı.
Rıdvan Dilmen'in Galatasaray'la ilgili yaptığı bir yorum taraftarları çileden çıkardı. Sarı-Kırmızılıların liderliğe oturduğu maç sonrası konuşan Rıdvan Dilmen, 7-0 kazanılan Başakşehir maçı hariç Galatasaray'ın kötü oynayarak kazandığını söyledi. Bu yorum taraftarları son derece kızdırdı.
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın İstanbulspor'u 2-1'le geçip liderlik koltuğuna oturduğu maçı değerlendirdi. Okan Kocuk'un Okan Buruk'u kurtardığını belirten Rıdvan Dilmen'in bir yorumu Galatasaraylıları küplere bindirdi.
RIDVAN DİLMEN GALATASARAYLILARI ÇILDIRTTI
Galatasaray'ın birçok maçını kötü oynayarak kazandığını belirten Rıdvan Dilmen, sosyal medyada kızağa çekildi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ünlü yorumcuya öfke kusarken, Rıdvan Dilmen'le ilgili binlerce paylaşım yapıldı.
RIDVAN DİLMEN: TÜM SEZON BÖYLE GİTMEZ
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın 7-0 kazandığı Başakşehir maçı dışında kazandığı tüm maçları kötü oynayarak aldığını belirtti. "Galatasaray'ın en önemli artısı kötü oynadığı maçları kazanmasıdır" diyen Rıdvan Dilmen, tüm sezonun böyle gitmeyeceğini söyledi.
Bafetimbi Gomis'in 90 dakika oynayamayacağını belirten Rıdvan Dilmen, "Seferovic değişikliği yapması gerekiyordu Okan Buruk'un" ifadelerini kullandı.
İSTANBULSPOR YORUMU
Son olarak İstanbulspor'a değinen Rıdvan Dilmen, Sarı-Siyahlıların transfer yapmaması halinde işinin zor olduğunu dile getirdi.