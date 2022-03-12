Rıdvan Dilmen fena bombaladı!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, MHK'nın önerdiği ve TFF'nin onayladığı hakem kararının tüzüğe aykırı olduğunu söyledi. Dilmen, adli kaos vurgusu yaptı.

Türk futbolunda hakem tartışmaları devam ederken Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) önerisi ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), şok karara imza atmış ve içinde Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi kariyerli hakemlerin de bulunduğu toplam 11 hakemi görevden ihraç etmişti. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen konu ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

"TFF tüzüğüne aykırı"

Sosyal medya platformlarından Twitter'da paylaşım yapan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kaydetti: "Aslında 13 hakemi yollamak TFF tüzüğüne aykırı. Çünkü 28 hakemin en fazla %20'sini klasman düşürebiliyor veya gözlemci yapabiliyorlar."

"Riva'ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar"

"TFF ve MHK, aldıkları bu kararın (benim bildiğimi MHK'nın içindekiler bilmiyor mu!) tüzüğe aykırı olduğunu bildikleri ve sayıyı tutturmak (!) için önümüzdeki hafta Riva'ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar; çok sevdikleri için değil!"

"Bir de kanun korkusu yoksa korkun!"

"Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun! İnsanlarda Allah korkusu olmayıp, bir de kanun korkusu yoksa korkun!"

TFF tüzüğünü de ekledi

Ayrıca Rıdvan Dilmen, TFF'nin tüzüğünde, "Hakem Klasman Kadrolarının Oluşturulması" başlıklı 41. maddeyi de konu hakkında yaptığı paylaşımına ekledi.

Dilmen, tüzükte geçen, "Kadrodan çıkarılacak hakemler mevcut kadronun en çok % 20’ si olacak şekilde belirlenir. Sıralamanın en üstünde yer alan hakemlerin en çok %20’si bir üst klasmana; sıralamanın en altında kalan hakemlerin en çok %20’si şartlarını karşıladıkları alt klasmana ilave edilir." cümlelerini işaretledi.