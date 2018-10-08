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Rıdvan Dilmen: Cocu, Sivas maçında olmayacak

Dilmen, Fenerbahçe ile Başakşehir'in 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı ve Cocu'yla yolların ayrılacağını iddia etti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:31
Rıdvan Dilmen: Cocu, Sivas maçında olmayacak

Fenerbahçe'nin Başakşehir'le evinde golsüz berabere kaldığı mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, Cocu'nun Sarı-lacivertli takımdaki geleceğine dair iddialarda bulundu.
 
İşte Dilmen'in o sözleri:
 
"Ben Comolli'nin kalacağını, Sivas maçında Cocu'nun olmayacağını düşünüyorum. Bu takımı Comolli yaptı. Ligin 8. haftasında ligi bitiren Fenerbahçe'yi kim inşa etti? Gerçek ortada. İkisi birden normalde gitmeli ama benim gördüğüm bu atmosferde Cocu'nun gideceği yönünde."
 
"Kesinlikle bana göre ikisi de olmamalı. Yeniden yapılanma olmadı. Yeni teknik direktörün Sivasspor maçında sahada olacağını düşünüyorum."  

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:31
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