THY- Euroleague
0553 313 94 23

Rıdvan Dilmen: Bütün olumsuzluklara rağmen Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Ankaragücü deplasmanında 4-1'lik skorla kazandığı maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

25 Kasım 2018 Pazar 02:54
Rıdvan Dilmen: Bütün olumsuzluklara rağmen Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş...

Beşiktaş,  Süper Lig 13. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı yorumladı.

İşte Dilmen'in o açıklamaları:

"Bugün Atiba'nın yanında Dorukhan oynadı. Bu da bir gelişimdir. 2 maçtır santrforda Güven oynuyor. Necip, Mustafa Pektemek yazarken iki tane de genç sürpriz çıkıyor. Hatta bir de Fatih Aksoy yama olarak giriyor. Bunlar tabi planlamada yapabilirlik açısından bir hamledir. "

"Adı gibi Güven''

"Güven Yalçın genç yaşına rağmen aşırı güvenli. Aşırı olmaz ama. Buna da vakit var. Aşırı güvenli olmasına zaman var. Ancak yetenekli ve istekli bir oyuncu. Adı gibi Güven! Dorukhan bugün Atiba'nın işini kolaylaştırdı. İlk yarıda Ljajic maçı çözdü."

"Bütün olumsuzluklara rağmen Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş, mutlak suretle kazanması gereken maçta farklı galip geldi. Önemli ve kritik bir galibiyet."

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 02:54
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Beşiktaş
  3. Galatasaray
  4. Ankaragücü
  5. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rıdvan Dilmen: Bütün olumsuzluklara rağmen Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş...
    1. Rıdvan Dilmen: Bütün olumsuzluklara..
    2. Ertelenen olaylı River Plate - Boca..
    3. Cenk Tosun'lu Everton kazanmayı bildi!..
    4. Ronaldo atıyor Juventus kazanıyor!
    5. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    6. Ryan Babel'den sitem: Ben Messi değilim
    7. 15 yaşındaki çocuk, babasını vurdu!
    8. Mısır'da 4 bin yıllık firavun mezarı..
    9. Futbol: Barcelona, Madrid..
    10. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu
    11. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan..
    12. Boris Johnson'dan Brexit sorununa..
    13. "Bin Selman'ın ziyareti Cezayir'in..
    14. Süper Lig'e damga vuran maç!
    15. TCDD'ye vagon üreten firma konkordato..
    16. Dev maç öncesi olaylar çıktı! Takım..
    17. İsveç'te İncesaz grubu konser verdi
    18. Hamas heyetinin Mısır temasları sona..
    19. Almanya'da “Avrupa Bilal'ini arıyor”..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Kasım 2018
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    Lüks yatta ahlaksız parti! Arap prensleri, sarhoş oldu
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    Başkan Erdoğan belediye başkan adaylarını açıklıyor
    Başkan Erdoğan belediye başkan adaylarını açıklıyor