Rıdvan Dilmen: Bütün olumsuzluklara rağmen Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş...

Beşiktaş, Süper Lig 13. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı yorumladı.

İşte Dilmen'in o açıklamaları:

"Bugün Atiba'nın yanında Dorukhan oynadı. Bu da bir gelişimdir. 2 maçtır santrforda Güven oynuyor. Necip, Mustafa Pektemek yazarken iki tane de genç sürpriz çıkıyor. Hatta bir de Fatih Aksoy yama olarak giriyor. Bunlar tabi planlamada yapabilirlik açısından bir hamledir. "

"Adı gibi Güven''

"Güven Yalçın genç yaşına rağmen aşırı güvenli. Aşırı olmaz ama. Buna da vakit var. Aşırı güvenli olmasına zaman var. Ancak yetenekli ve istekli bir oyuncu. Adı gibi Güven! Dorukhan bugün Atiba'nın işini kolaylaştırdı. İlk yarıda Ljajic maçı çözdü."

"Bütün olumsuzluklara rağmen Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş, mutlak suretle kazanması gereken maçta farklı galip geldi. Önemli ve kritik bir galibiyet."