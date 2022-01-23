Rıdvan Dilmen: Atı alan Üsküdar'ı geçti

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bordo-mavili takımın bu galibiyetle şampiyonluğa çok yaklaştığını dile getirdi.

Başarılı futbol adamı, "Kim ne derse desin, Nelsson ve Marcao vasat oyuncular." diyerek iki savunmacıyı da eleştirdi.

"Şampiyonluk hayırlı olsun"

Uğurcan Çakır'a ve Trabzonspor'a da övgüler yağdıran Rıdvan dilmen, "Kalecinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gördük. Uğurcan üç tane net golü kurtardı. Meydana bir tane heykel dikeceklerse Uğurcan'ın heykelini diksinler. Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun. Atı alan Üsküdarı geçti. Konyaspor'un baskısına rağmen kazanacaklarını düşünüyorum. İki puan sisteminde şampiyon olmuşlardı ama üç büyükleri bu kadar geçtikleri başka bir sezon olmamıştır." ifadelerini kullandı.